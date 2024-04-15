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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جوميز : الزمالك أضاع فوزا كبيرا أمام الأهلي.. والتغييرات كانت مفيدة

جوميز
جوميز

قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة الأهلي لها حسابات خاصة، موضحا أن فريقه حاول في الشوط الأول فرض طريقته وهذا لم يكن سهلاً بسبب عقلية اللاعبين ومواجهة منافس قوي.

وتابع المدير الفني في المؤتمر الصحفي:"في بعض الأوقات المباراة منحتنا فرصة لنلعب بطريقتنا، ولكن الأمر كان صعبا في بعض الأوقات بسبب قوة المنافس، وعندما لعبنا اليوم خلقنا فرصاً ممتعة أمام مرمى الأهلي، ولم نخض اللقاء بنفس الشكل ولكن الزمالك يستحق الفوز، وفي نهاية المباراة كان الفريق بإمكانه تسجيل المزيد من الأهداف وأن تصل النتيجة إلى 4-1.

وفيما يخص تغيير أحمد حمدي وعبد الله السعيد قال:" قمت بتغيير حمدي وعبدالله لأني شعرت بعد أول 15 دقيقة في الشوط الثاني بوجود اختراق من جبهة عمر جابر وكانت هناك مشكلة، ودفعت بسيد عبد الله "نيمار" من أجل مساندة عمر جابر ودخل ناصر ماهر لعمق الملعب، وأعلم أنه في حال عمل تغييرين دفعة واحدة فالأمر بمثابة التحدي، ومن الممكن أن نخسر وسط الملعب ولكني كنت أثق في ثلاثية دونجا وشحاتة وناصر".

وبسؤاله عن مشاركة سيف جعفر قال جوميز :"  لماذا لم تسألوني عن موتيابا ، نفس الأمر كررته مع زياد كمال ومهاب ياسر واليوم مع سيد نيمار، أعلم جيدا ما يمتلكونه وأعلم طاقته و في بعض الأحيان اللاعب القادم من مقاعد البدلاء يكون مثل البطيخة تحتاج أن تكتشفه وماذا يمتلك وماذا سيقدم؟". 

وأضاف جوميز :" "أعمل يوميا مع اللاعبين ولا يوجد أي شخص يحتاج لفوز الزمالك مثلي، الفكرة الطبيعة أن نغلق الجبهة اليسرى للأهلي لأنهم كانوا سيتفوقون على عمر جابر والتغييرات كانت مفيدة".

وقال المدير الفني :" بعض الأحيان أرى الصور والفيديوهات الخاصة برد فعلي خلال المباريات، وليس الجماهير أول اللاعبين فقط يمتلكون الإحساس بالمباراة، وردود أفعالي القوية اليوم أثناء المباراة لأنها لها حسابات خاصة وأننا قادرون على الفوز أمام أي منافس، وفي بعض الأحيان أكون هادئاً وسعيداَ على مقاعد البدلاء مثل هدف ناصر ماهر أمام الاتحاد لأننا تدربنا على هذه اللعبة".

واختتم جوميز قائلاً:" الإدارة تدعمنا بكل قوة ونحن نعمل بكل قوة في الملعب من أجل تحقيق الانتصارات".

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