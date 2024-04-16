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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تنبيه هام لـ الأجانب في مصر.. آخر فرصة لتقنين أوضاعكم

صدى البلد

أكدت الحكومة ضرورة توجه جميع الأجانب المقيمين في مصر إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وذلك لإتمام إجراءات سداد رسوم الإقامة وتسجيل بياناتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي. 

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مهلة أخيرة.. قرار حكومي جديد بشأن الأجانب المقيمين في مصر| تفاصيل

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الأوراق المطلوبة لاكتساب الأجانب أبناء الأم المصرية للجنسية

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عدا حاملى بطاقات الإقامة.. الداخلية تطالب الأجانب بتصحيح أوضاعهم

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عدا حاملي بطاقات الإقامة.. الداخلية تطالب الأجانب بسرعة تسجيل البيانات بالجوازات

تأتي هذه الخطوة حرصًا من الحكومة على ضمان استمرار الأجانب في الاستفادة من كافة الخدمات المقدمة إليهم عبر مختلف القطاعات الحكومية دون أي عوائق.

وأطلقت الحكومة حملة "سارع بتصحيح أوضاعك بمصر"، لتشجيع الأجانب المقيمين في البلاد خاصة الفئات المُعفاة من سداد رسوم الإقامة بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي لضمان استمرارية استفادتهم من الخدمات المقدمة إليهم بكافة القطاعات الحكومية.

مهلة للأجانب المقيمين في مصر

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمنح مهلة للأجانب المقيمين بالبلاد لتقنين أوضاعهم وتجديد إقامتهم للحصول على كارت الإقامة الذكي لاستمرار استفادتهم من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم، خلال المدة الممنوحة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، حتى 30 يونيو 2024.

وسبق أن أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يلزم جميع الأجانب المقيمين في مصر باستخراج الكارت الذكي في موعد غايته 30 يونيو 2024.

وأهابت الدولة المصرية وأجهزتها المعنية في أكثر من مناسبة سابقة بكافة الأجانب المقيمين على أراضيها بتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكى، قبل انتهاء المهلة الممنوحة من رئيس مجلس الوزراء.

الإجانب مصر الحكومة كارت الإقامة الذكي مدبولى

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