مصدر إسرائيلي يزعم: حماس خفضت عدد الرهائن الذين ترغب في إطلاق سراحهم

قال مصدر إسرائيلي مقرب من المفاوضات إن حماس خفضت عدد الرهائن الذين ترغب في إطلاق سراحهم خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار إلى أكثر من النصف.

وفي اقتراحها المضاد الأخير، عرضت حماس إطلاق سراح أقل من عشرين رهينة في مقابل وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، وهو ما يعني خفض عدد الرهائن الأربعين الذي كان أساساً للمفاوضات لعدة أشهر حتى الآن إلى النصف، وهو ما يمثل خطوة كبيرة إلى الوراء في المحادثات.

وأكد مسؤول كبير في إدارة بايدن أن حماس تركز على هؤلاء العشرين في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل. وأكد المسؤول أيضًا أن حماس أبلغت الوسطاء أنه ليس لديها سوى حوالي 20 رهينة متبقية من النساء أو المرضى والجرحى وكبار السن.

وقال المصدر إن حماس دعت أيضا إلى إطلاق سراح المزيد من السجناء الفلسطينيين مقابل عدد أقل من الرهائن، فضلا عن عدد أكبر من السجناء الذين يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة.

وقال المصدر الإسرائيلي إن أحدث اقتراح مضاد لحماس يشير إلى أن يحيى السنوار، زعيم حماس في غزة، لا يريد التوصل إلى اتفاق، ويسعى لاستغلال الشقوق بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والضغط الداخلي على الحكومة الإسرائيلية.

وقال باسم نعيم، المتحدث باسم حماس، إن حماس اقترحت “الإفراج عن (ثلاثة) أسرى إسرائيليين كل أسبوع”، لكنه قال: “لا أحد يتحدث عن الأرقام النهائية”.

وبعيداً عن نسبة السجناء الفلسطينيين، تواصل حماس المطالبة بضمانات بشأن وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، والسماح للفلسطينيين بالعودة دون قيود إلى شمال غزة.

أعتقد أن جزءاً من هذا هو أن حماس تعتقد أنها تفوز. قال مسؤول بايدن: “لأن تعريفهم للنجاح هو البقاء، وقد تمكنوا من البقاء حتى الآن”. 'كلما طال أمد الصراع، أصبحت حماس أكثر تعنتا وليس العكس'.