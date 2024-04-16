بعد غياب.. سميرة أحمد تفتح صندوق ذكرياتها مع إيمان أبوطالب

تحل الفنانة القديرة سميرة أحمد، ضيفة في أولى حلقات الموسم الجديد مع الإعلامية أبوطالب في برنامج بالخط العريض، الجمعة المقبلة.



وتفتح الفنانة القديرة، صندوق الذكريات وتحكي الكواليس لأول مرة على جزأين.



وفي الحلقة الأولى تتحدث الفنانة القديرة عن كواليس أفلامها خاصة أن جسدت بطولة ٦ أفلام من أهم ١٠٠ فيلم في تاريخ السينما المصرية.



وتتحدث الفنانة القديرة عن حياتها الخاصة لأول مرة، وكيف تعيش الآن، وتقضي يومها داخل منزلها، وبصحبة أصدقائها في النادي.



وكشفت سميرة أحمد لأول مرة تفاصيل علاقتها مع المطرب الراحل فريد الأطرش، وحقيقة غناءه أغنية "يا أبو ضحكة جنان"، ‏لها.



وكشفت سميرة أحمد: فريد كان يغني أغنية قالتلي بكرة.. أنا ساعات أنام فيها وبعدين يقولي إيه رأيك؟ أسمع شوية وعيني تغفل.



وتحدثت الفنانة القديرة أيضا في حلقة الجمعة المقبلة، عن سبب رفضها تجسيد دور فتحية الشغالة في فيلم البنات والصيف، بطولة الراحل عبدالحليم حافظ، وسر قبولها للعمل مرة أخرى.



وكشفت سميرة أحمد كواليس العمل مع كبار الفنانين في الزمن الجميل ومن بينهم زكي رستم، وقالت: حسن يوسف يقابلني دلوقتي يقولي تعرفي سناني مركبتش من قلم زكي رستم في أحد الأفلام.

وقالت الفنانة القديرة، إنها كانت المرشحة الأولى لفيلم السفيرة عزيزة بطولة سعاد حسني، قبل أن تعتذر عنه، موضحة: كنت ماضية فيلم تاني مع عبدالعزيز فهمي اللي عملته بعد كده سعاد حسني وهو السفيرة عزيزة.

كما تحدثت الفنانة القديرة عن كواليس فيلمها الخرساء، موضحة ما قاله المخرج الأجنبي الذي حضر حفل افتتاح الفيلم، كما كشفت أيضا كواليس حضور العندليب والموسيقار محمد عبدالوهاب حفل الافتتاح.