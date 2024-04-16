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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية الاحتلال يطالب المجتمع الدولي بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

كاتس
كاتس

 

طالب وزير خارجية إسرائيل المجتمع الدولي بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

قال يسرائيل كاتس وزير خارجية إسرائيل: "نتوقع من المجتمع الدولي فرض عقوبات على برامج إيران الصاروخية".

وسبق و ذكر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن تهديد تل أبيب بمهاجمة إيران بعد ردها “لا يزال ساري المفعول”.

وأضاف كاتس: “قلنا إنه إذا هاجمت إيران إسرائيل فسوف نهاجمها، وهذا لا يزال ساري المفعول”.
وتابع: “نحن بحاجة إلى تعميق تعاوننا مع حلفائنا، وسوف أقود هجوما سياسيا ضد إيران”.

وصباح اليوم قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي "سنرد بشكل هائل وواسع وموجع على أدنى عمل يستهدف المصالح الإيرانية وعلى كل مرتكبيه.. و الدعم الأعمى الذي تقدمه بعض دول الغرب للكيان الصهيوني يوفر أرضية للتوتر بالمنطقة".
 

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