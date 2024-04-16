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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برامج تدريبية على الإنعاش القلبي الرئوي باستخدام أحدث الطرق بمستشفي بنها للتأمين الصحى

جانب من التدريب
جانب من التدريب

نظمت إدارة التدريب بفرع التأمين الصحى بالقليوبية دورة تدريبية على أساسيات الإنعاش القلبي الرئوي وتوقف عضلة القلب، بقاعة تدريب مستشفي بنها للتأمين الصحى، بمشاركة ٣٠ من الفرق الطبية والتمريضية. 

ويهدف البرنامج التدريبي الذي أقيم تحت إشراف الدكتور طارق الخولي استشاري القلب بكلية طب قصر العيني، إلي رفع كفاءة وتنمية مهارات العاملين من الفرق الطبية والتمريضية، ونشر المبادئ التوجيهية الخاصة بالإنعاش القلبي الرئوي والرعاية القلبية الوعائية في الحالات الطارئة، وعلاج مرضي النوبات القلبية، والاكتشاف المبكر لحالات الجلطات القلبية.

 وأوضح الدكتور سيد جلال مدير الفرع، أن هذا التدريب يعد أحد أهم المعايير لضمان تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية وإنقاذ حياة المصابين من مرضى أمراض القلب الفجائية والحفاظ على سلامة القلب، ويأتي تدريب الفرق العاملة تماشياً مع متطلبات الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتيسير حصول المنشآت الصحية على التسجيل والاعتماد، والتي تشترط حصول مقدمي الخدمة الصحية على شهادات الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي كأحد معايير الجودة لضمان تقديم خدمات ورعاية صحية مطابقة لمعايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

وتابع مدير الفرع، أن التدريب جاء باستخدام أحدث الطرق والوسائل الحديثة لرفع كفاءة وتنمية مهارات مقدمي الخدمة الصحية بالمنشآت الصحية التابعة للفرع، وإكسابهم المهارات العلمية اللازمة، وإطلاعهم على التقنيات الحديثة في هذا المجال لكيفية معالجة الحالات الطارئة من المصابين بأمراض القلب الفجائية خلال الدقائق الأولى، إضافة إلى التدريب العملي واستخدام نماذج وأجهزة طبية للمحاكاة الطبيعية لطرق إنعاش القلب والصدر والتدخل المطلوب لإنقاذ الحالات الطارئة، مما يضمن تقديم خدمات طبية ورعاية صحية آمنة لجمهور الهيئة من المواطنين.

جدير بالذكر، أن سلسلة البرامج التدريبية لإنعاش القلب الرئوي، تأتى فى إطار خطة الفرع التدريبية التى تم وضعها طبقاً للاحتياجات التدريبية للمستشفيات والطواقم الطبية ضمن برامج التعليم الطبي المستمر، وذلك لرفع كفاءة الأطقم الطبية المنوطة بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بجميع الوحدات التابعة للفرع.

بنها مستشفى بنها للتأمين الصحي القليوبية الفرق الطبية الرعاية القلبية

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