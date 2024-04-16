العثور على جثة شاب داخل كرتونة بالغردقة

تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، من العثور على جثة لشاب فى العقد الثالث داخل كرتونة بأحد شوارع الغردقة.

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور على جثة لشاب مجهول الهوية فى العقد الثالث من العمر، داخل كرتونة بجوار أحد صناديق القمامة، بمنطقة الشيخ شحات بالغردقة.

على الفور انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، إلى مكان البلاغ لمعاينة الجثة، حيث لم يستدل على شخصية المجنى عليه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات، وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف جهات التحقيق.