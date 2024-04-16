عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سامح شكري يزور تركيا لبحث تطورات الأوضاع في غزة

صدى البلد

أفادت وكلة رويترز الإخبارية، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مصدر دبلوماسي تركي كبير رفض الكشف عن هويته، بأن وزير الخارجية المصري سامح شكري يخطط لزيارة تركيا الأيام المقبلة لإجراء محادثات مع نظيره التركي هاكان فيدان حول آخر التطورات الإقليمية، بما في ذلك وضع محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

وتأتي هذه الرحلة في الوقت الذي تقول فيه وزارة الخارجية المصرية إنها تعمل بشكل مكثف للحد من التوترات الإقليمية، في أعقاب الهجوم الجوي الذي شنته إيران في نهاية الأسبوع على إسرائيل.

كما أجرى شكري اتصالات منفصلة مع وزيري خارجية إسرائيل وإيران، ودعاهما إلى ممارسة “أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن الاستفزازات”.

وأعربت جمهورية مصر العربية عن قلقها البالغ تجاه ما تم الإعلان عنه من إطلاق مسيرات هجومية إيرانية ضد إسرائيل، ومؤشرات التصعيد الخطير بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، مطالبةً بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر. 

واعتبرت مصر أن التصعيد الخطير الذي تشهده الساحة الإيرانية/الإسرائيلية حالياً، ما هو إلا نتاج مباشر لما سبق وأن حذرت منه مصر مراراً، من مخاطر توسيع رقعة الصراع فى المنطقة على إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والأعمال العسكرية الاستفزازية التى تمارس فى المنطقة.

وأكدت مص  أنها على تواصل مستمر مع جميع الأطراف المعنية لمحاولة احتواء الموقف ووقف التصعيد، وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى منعطف خطير من عدم الاستقرار والتهديد لمصالح شعوبها.

إطلاق النار إسرائيل وإيران استفزازية الاستفزازات الهجوم الجوي التركي الخارجية المصري سامح شكري الخارجية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحرك جثمان سيدة متوفاة خلال صلاة الجنازة.. والكشف الطبي يوضح الحقيقة

خالد بيومي يثير الجدل حول إبراهيم نور الدين

هل تتأثر البلاد بالمنخفض الجوي القادم من دول الخليج؟.. الأرصاد تجيب

نزلت 8 جنيهات.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

خلع من القمة.. رضا عبدالعال يعلق على خروج زيزو مصابا أمام الأهلي

تعليق مثير من أحمد شوبير على أداء نجله مصطفى بمباراة القمة

رسمياً .. رفع مصروفات المدارس المصرية اليابانية إلى 17200 جنيه

إسرائيل تبعث رسالة إلى الدول العربية بشأن ردها على الهجوم الإيراني

موضوعات متعلقة

الخارجية: مصر شاركت مجموعة من المقترحات والمبادرات للتعامل مع الأزمة السودانية

ارتفاع عدد وفيات المنخفض الجوي بسلطنة عمان إلى 18 شخصاً

الاحتلال الإسرائيلي يشن عملية عسكرية لإفراغ بيت حانون وشرق جباليا من مواطنيها

فرنسا تدين بشدة الهجوم الإيراني ضد إسرائيل

تحت الأرض.. مجلس الحرب الإسرائيلي يعقد اجتماعا عاجلا

مصر : نتواصل مع طرفي الصراع الإيراني الإسرائيلي لتجنيب المنطقة منعطفا خطيرا

اعتبارا من الساعة الواحدة .. إغلاق الأجواء اللبنانية مؤقتا بسبب هجوم إيران

انطلاق دفعة ثالثة من المسيرات الإيرانية تجاه إسرائيل

ترشيحاتنا

ربنا مش كل الناس اتفقت عليه.. تعليق ريهام حجاج على منتقدى «صدفة»

وكيل الأزهر: الوطن في حاجة إلى جهود المخلصين من أبنائه بجميع المجالات.. صور

استأجرت شقة بالبحيرة.. لماذا هربت فتاة الشرقية من منزلها؟

حقيقة الصورة المتداولة لشابين يحملان أسلحة في العمرانية بالجيزة

الأمم المتحدة تدين عرقلة الاحتلال للمساعدات.. ونداء فوري لحل كارثة الجوع بغزة

23 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكوب دقيق.. طريقة عمل كيكة الحليب الساخن بدون زبدة

امتى هنغير الساعة؟| موعد عودة التوقيت الصيفي وانتهاء الشتوي

الحموضة.. الأعراض والأسباب والعلاج والوقاية

شكلها متغير .. حلا شيحة بملابس تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

بسببها معملتش أسناني.. تعليق هنا الزاهد على تشبيهها بفنانة شهيرة| ماذا قالت

كلمات صلاح عبد الله.. علي الحجار يطرح أغنية أجمل حاجة.. شاهد

كريم السبكي: يسرا مفاجأة فيلم "شقو"

24 يدا وقدمان و5 وجوه .. زوجة مدير سابق لمشرحة تعترف ببيع أجزاء بشرية عبر الانترنت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ