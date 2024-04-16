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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي: إيران أبلغتنا بعزمها الرد على إسرائيل قبل أيام من هجومها

الهجوم الايراني
الهجوم الايراني

كشف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن إيران أبلغت الكتلة بأنها سترد على إسرائيل قبل أيام من هجومها.

وأكد بوريل أنه لا أحد سيستفيد من اندلاع حرب إقليمية في الشرق الأوسط وخاصة سكان غزة.

وبالأمس، قال كبير الدبلوماسيين في الكتلة الأوروبية ان الشرق الأوسط يقف "على حافة الهاوية"، داعيا إلى تهدئة الصراع بين إسرائيل وإيران.

وقال بوريل لمحطة الإذاعة الإسبانية أوندا سيرو: "نحن على حافة الهاوية وعلينا الابتعاد عنها".

وتابع"علينا أن نخطو نحو الفرامل ونعكس الترس".

وأضاف بوريل أنه يتوقع ردا من إسرائيل على الهجوم الجوي غير المسبوق الذي شنته إيران ولكنه يأمل ألا يثير المزيد من التصعيد.

الهجوم الجوي إسرائيل وإيران الاتحاد الأوروبي السياسة الخارجية الصراع بين إسرائيل وإيران حافة الهاوية جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي

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