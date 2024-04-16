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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يكشف لغز بلاغات سرقة ويضبط الجناة والمسروقات.. صور

الدراجات البخارية
الدراجات البخارية عقب اعادتها

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات وضبط مرتكبيها .

وتم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو) لقيامه بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأقر بإرتكابه (4 وقائع سرقة).. وبحوزته (فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار).. وأقر بتصريف الدراجات النارية المستولى عليها بالبيع لدى عميله (عامل- مقيم بمحافظة الجيزة"سيئ النية") أمكن ضبطه، وأرشد عن المسروقات.

وتم ضبط (شخصين) لقيامهما بإستيقاف سائق مركبة "توك توك" حال سيره بمنطقة شبرا الخيمة بدعوى توصيلهما وأثناء سيرهم قاما بإشهار سلاح أبيض فى وجهه والتعدى عليه بالضرب مُحدثين إصابته وقاما بالإستيلاء على مركبة "التوك توك" قيادته.. وبحوزتهما (سلاح أبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة).

وتم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان.. وبحوزته (6 قطع كابل كهرباء - لفافة نحاس- 2  لفافة شريط ألومنيوم- لفافة عازل كاوتش- منشار معدنى) وأقر بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة بإستخدام المنشار المعدنى المضبوط بحوزته من موقع تحت الإنشاء وأنه فى سبيله للتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميله "سيئ النية" (مالك مخزن خردة كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) وتم ضبطه.

وتم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة عابدين حال قيامه بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص.. وبحوزته (3 هواتف محمول  "مجهولين المصدر") وإعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" وأن المضبوطات حيازته من متحصلات نشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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