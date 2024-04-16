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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: تحرير 9 محاضر تموينية للمحال التجارية والمخابز المخالفة بقلين

حملات على المخابز
حملات على المخابز

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، برئاسة اللواء خالد كشك، فى الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطرى.

أسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر متنوعة لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على الأسواق تضمنت "محضرين نقص وزن، ومحضرين مواصفات، ومحضرين عدم نظافة، وآخرى متنوعة"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

كلف محافظ كفر الشيخ، كافة الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع، لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة.

شدد محافظ كفر الشيخ، على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعارها المخفضة، خاصةً السلع الإستراتيجية من بينها السكر والأرز والزيت والدقيق، وذلك من خلال الحملات اليومية للرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114.

التموين وجهاز حماية المستهلك الاسواق والمحال التجارية الإجراءات القانونية الحملات التموينية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المحال التجارية

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