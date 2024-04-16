إدارة الشواطئ بالغردقة تحذر: السباحة بالملابس الداخلية تتسبب في غرامة فورية

أصدرت إدارة الشواطئ العامة بمدينة الغردقة تحذيرات جادة للزوار، مؤكدة على فرض غرامة فورية قدرها 100 جنيه لكل مخالف للتعليمات المحددة، وذلك بهدف الحفاظ على النظام والسلامة على الشواطئ.

وتشمل التحذيرات الصادرة توجيهات مهمة للزوار قبل النزول للبحر، حيث يُنصح بعدم السباحة بالملابس الداخلية والالتزام بالملابس المخصصة للبحر، وذلك للحفاظ على الصورة البصرية للشواطئ، خاصة وأنها تستقطب زوارًا من جنسيات مختلفة.

كما تنص التحذيرات على ضرورة عدم رمي القمامة والأكياس سواء على الشاطئ أو داخل مياه البحر، بالإضافة إلى عدم وضع الكراسي داخل المياه واستخدام البالغين لألعاب الأطفال الموجودة بالشواطئ. وتحدد الساعة السادسة مساء كأخر موعد للسباحة، حيث يُعرض المخالفون للغرامة الفورية.

تمتلك مدينة الغردقة 3 شواطئ عامة تابعة لديوان عام محافظة البحر الأحمر، حيث تم تجهيزها ورفع كفاءتها لاستقبال الآلاف من الزوار خلال فصل الصيف، مع توفير كافة وسائل الراحة والتسلية للزوار.

يُعد شاطئ النادي الاجتماعي منتجع العائلات أحد أبرز الوجهات الشهيرة بالغردقة، حيث يستقبل الآلاف يوميا، مع فرض رسوم قدرها 50 جنيها لغير الأعضاء، بينما تتراوح الرسوم لشواطئ العائلات الأخرى بين 20 و50 جنيهًا حسب الشاطئ والخدمات المقدمة.