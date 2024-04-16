ختام فعاليات الدورة التدريبية في الاستشعار عن بعد وتطبيقاته بالبحر الأحمر

اختتمت، صباح اليوم ، بمركز شبكات معلومات المرافق بديوان عام محافظة البحر الأحمر، فعاليات الدورة التدريبية المتقدمة في الاستشعار عن بعد وتطبيقاته، والتي نظمها المركز بالتعاون مع معهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل بجامعة أسوان خلال الفترة من 15_16/ 4 / 2024.

ومن جانبه قدم الدكتور أحمد جاد مدير مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة عرضا مختصرا عن أهمية المركز وما يقدمه من خدمات للمحافظة ودوره الريادي ، وإمكانيات المركز والأجهزة المساحية التي يتم استخدامها ، مشيرا إلى أن هذه الدورة اقيمت

تحت رعاية اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر ، وتأتي تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية في إطار التعاون بين مؤسسات الدولة .

وعلى مدار اليومين قام الدكتور محمد الراوى دندراوي الاستاذ بمعهد البحوث بجامعة أسوان بعرض أهمية الاستشعار عن بعد وتطبيقاته المتنوعه واستخداماته في المجالات المختلفة ، ومكوناته ونظم التصوير البصرى optical ونظم التصوير الرادارى ومدى إمكانية الاستفادة منها في مركز شبكات المرافق ، كما تناول التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي وأهمية الطائرات بدون طيار Drone في مجال الرفع المساحي والتصوير الجوي ورسم المباني ورصد التغيرات ومراقبة مخالفات البناء الرأسية والافقعية ومتابعة حالة البناء وعمليات التشييد والبناء مما يساعد المحافظة فى دعم اتخاذ القرار طبقاً لمتطلبات الحياة اليومية .