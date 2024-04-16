الجيزة: رفع 1600 حالة إشغال وتعد على الطريق العام

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتمشيط الشوارع من أي إشغالات أوتعديات علي الطريق العام أو من أعلي أرصفة المشاه والجزر الوسطي تابعه للمنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم والكافيهات وذلك لما تسببه من إعاقه للحركة المرورية ولتوفير حرم آمن لسير المواطنين.

وقد تابع اللواء أحمد راشد جهود الحملات عقب إجازة عيد الفطر المبارك والتي أسفرت عن رفع ١٦٠٠ حاله إشغال وتعدي بأحياء جنوب الجيزة والوراق والعمرانية ومنشأة القناطر ساهمت في تحقيق الإنضباط بالطريق.



وشملت الحملات رفع استاندات معروضات وحواجز حديدية وحالات اشغال وسيارات متهالكة من شوارع البراجيل والأقصر وبشتيل والمطار ونزلة كوبري عرابي نطاق حي المنيرة الغربية وربيع الجيزي والبحر الأعظم ونفق عباس ومطلع الطريق الدائري والمنيب بحي جنوب الجيزة وشوارع الغاز وكورنيش النيل ومحمد سالم بالوراق وقرية وردان بمنشأة القناطر .



كما تابع المحافظ نتائج الحملات التي نفذها احياء جنوب الجيزة والعمرانية لضبط مركبات التوك توك التي تسير عكس الإتجاة وتعيق حركة المارة والمركبات والتي اسفرت عن التحفظ علي عدد ٢٢ مركبه توك توك بالتعاون مع إدارة المرور وإتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد محافظ الجيزة علي رؤساء الأحياء والمراكز وبالتعاون مع شرطة المرافق ومواصلة جهود تحقيق الانضباط بالشارع وأن تكون الحملات علي مدار اليوم .



كما كلف المحافظ بمتابعة جهود رفع المخلفات وتحسين منظومة النظافة والتجريد للشوارع الداخلية والجانبية بالتنسيق مع هيئة النظافة .

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