جمال شعبان يفجر مفاجأة غير متوقعة عند تناول القهوة| تفاصيل

كشف الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عن فوائد ومعلومات جديدة عن تناول القهوة.

وكتب جمال شعبان في منشوره: "خبر سعيد جديد.. لمحبي القهوة…القهوة قد تكون كلمة السر في الحماية من الكبد الدهني …حيث جاء في مؤتمر عالمي حديث لأمراض الكبد ، أن شرب فنجانين من القهوة يحمي من تليف وتشمع الكبد نتيجة دهون الكبد لمرضي الكبد الدهني وذلك بالاضافة لخفض الوزن ١٠٪؜ خلال سنة ،وممارسة الرياضة لساعة ونصف كل أسبوع يساعدان في تلك الحماية من الكبد الدهني".



تابع: "جدير بالذكر عدم توفر أي علاج دوائي حتى الآن لعلاج الكبد الدهني، كنا قد ذكرنا مرارا أن شرب فنجانين أو ثلاثة من القهوة يوميا له منافع أخري، حيث أكدت الأبحاث الطبية العلمية الحديثة منافع القهوة الصحية، فهي تمنع أزمات القلب وجلطات الشرايين، تساهم في الوقاية من السكتات الدماغية وجلطات المخ، وقاية من تليف الأعصاب والألزهايمر والعته المبكر، تمنع سرطان الثدي والقولون، مفيدة للكبد وتمنع سرطان الكبد، مفيدة لمرضي السكر، تعالج الاكتئاب، تعالج جفاف العين وتساهم في الوقاية من بعض العدوي الميكروبية المستعصية".