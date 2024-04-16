زراعة أشجار مثمرة وللزينة في مركزين بالمنيا ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

تواصل الوحدات المحلية في ضوء توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك ضمن خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

من جانبه، تابع حامد فخري رئيس مركز مطاي، أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، حيث تم زراعة 55 شتلة زينة ومثمرة بطريق مصر أسوان الزراعي ، في نطاق قريه المناهرة، وتم عمل جواري للأشجار المزروعة وري النباتات و نظافة منتصف الطريق للحفاظ على المنظر الجمالي للمركز، مؤكدا ان الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ومتابعة كافة القطاعات على مستوى الخدمات، حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

وفى ذات السياق، أوضح هشام فايز رئيس مركز بنى مزار، أنه تم تجميل وزراعة متنزهات الطريق الدائري بالوحدة المحلية بأبو جرج، وذلك ضمن أعمال مبادرة 100مليون شجرة ، مؤكداً استمرار زراعة الأشجار المثمرة بالأحياء والشوارع والطرق الرئيسية لزيادة المساحات الخضراء إلى جانب خلق بيئة صحية نظيفة.