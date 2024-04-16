تكلفة تركيب الإنترلوك بشوارع الشرقية تتجاوز 150 مليون جنيه

أعلن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، الانتهاء من تنفيذ أعمال تركيب "بلاط الإنترلوك"، بمختلف المراكز والمدن والأحياء على مساحة 493 ألفا و900 متر مسطح، وبتكلفة إجمالية بلغت 150 مليونا و100 ألف جنيه، خلال الفترة من عام 2019 حتى 2024، ضمن خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المحافظة.

وأكد محافظ الشرقية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الجهاز التنفيذي لن يدخر جهداً في متابعة أعمال المشروعات التنموية والخدمية، الجار تنفيذها بنطاق المحافظة؛ لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقا للجدول الزمني المحدد، والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

وأوضح محافظ الشرقية أنه منذ توليه محافظا للإقليم، تم وضع خطة لأعمال الرصف والتطوير بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتم خلال تلك الفترة تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الداخلية الضيقة التي يصعب رصفها، والتي شملت: مناطق (حي مبارك / كفر محمد حسين / الشوبك / طاهرة / الغار/ العصلوجي/ ميت أبو علي) بمركز الزقازيق على مساحة بلغت 75 ألف متر مربع وبتكلفة 30 مليون جنيه، ومناطق (الحريري / الصاغة / الحسينية / المنتزة) بنطاق حي أول الزقازيق على مساحة 45 ألفا و 500 متر مربع وبتكلفة 9 ملايين و900 ألف جنيه، ومناطق (الإشارة / منطقة كفر عبد العزيز/ يوسف بك وحسن صالح) بنطاق حي ثان الزقازيق على مساحة 44 ألفا و800 متر مربع وبتكلفة 17 مليونا و700 ألف جنيه، وشوارع (خيرى مباشر- بشير شطا - ناصف النيل - مصطفى كامل –البحر المردوم – د. محمد راشد) بمدينة القنايات على مساحة 4 آلاف و300 متر مربع وبتكلفة 900 ألف جنيه.

وأضاف المحافظ أنه تم تركيب "بلاط الإنترلوك" بالشوارع الضيقة بمدينة الإبراهيمية في شوارع (الحرية وتفريعاته - سلمان جاد - الشوادر) على مساحة 35 ألفا و500 متر مربع وبتكلفة 8 ملايين و500 ألف جنيه، وفي مدينة ههيا بشارع (سعد زغلول وتفريعاته - منطقة خلف صيدناوي) على مساحة 22 ألفا و400 متر مربع وبتكلفة 6 ملايين جنيه، وفي مركز أبوكبير بشوارع ( خالد بن الوليد وتفريعاته - مولد النبي وتفريعاته - كفر النجدي وسوق الليمون وعسكر ) على مساحة 20 ألف متر مربع وبتكلفة 5 ملايين و400 ألف جنيه، وفي مركز أبوحماد بشوارع (أبوحماد البلد - أبو طالب عدلي وتفريعاتهما - وسط المدينة - المغازي) على مساحة 51 ألف متر مربع وبتكلفة 13 مليونا و200 ألف جنيه، وفي مركز بلبيس بشوارع (نادي بلبيس الرياضي - السلخانة والمطحن وتفريعاتهما وامتدادهما - حي المنشية - حي النادي) على مساحة 92 ألف متر مربع وبتكلفة 24 مليون جنيه، وفي شوارع قرية دهمشا بمركز مشتول السوق على مساحة 7 آلاف متر مربع وبتكلفة مليونين و700 ألف جنيه، وفي شوارع (وسط المدينة / وسط المدينة 2 / حي وسط ديرب البلد) بمركز ديرب نجم على مساحة 19 ألف متر مربع وبتكلفة 4 ملايين و900 ألف جنيه، ومناطق (مقابر المسلمين - مستودع الأنابيب - سيدي عيسى) بمركز منيا القمح على مساحة 9 آلاف و800 متر مربع وبتكلفة 11 مليونا و800 ألف جنيه، وشوارع (الثانوية – الصباغين- المعهد الديني - المحطة - المستشفى والمحكمة- المؤسسة والميزانية) بمركز أولاد صقر على مساحة 24 ألفا و600 متر مربع وبتكلفة 8 ملايين و200 ألف جنيه، وحيي (النصر - النهضة) بمركز كفر صقر على مساحة 10 آلاف متر مربع وبتكلفة 3 ملايين و100 ألف جنيه، وشارع المنيسي وتفريعاته بمركز فاقوس على مساحة 29 ألفا و200 متر مربع وبتكلفة 3 ملايين و500 ألف جنيه، وفي (طريق المحمودية - طريق أولاد صقر - طريق الآثار - طريق صان - حي الطلمبات) بمدينة صان الحجر على مساحة 3 آلاف و700 متر مربع وبتكلفة 330 ألف جنيه.