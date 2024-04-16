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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مشاجرة عائلية بالمطرية تتحول إلى فضيحة عبر السوشيال ميديا .. والأمن يتدخل

صدى البلد

تحولت مشاجرة عائلية بالمطرية إلي فضيحة عبر السوشيال ميديا بعد نشر الواقعة وتداولها ، تم ضبط الأطراف، وتولت النيابة التحقيق.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة المطرية من عامل قرر بتضرره من 3 أشخاص من أقاربه لتعديهم عليه بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات عائلية فيما بينهم ، تم ضبط المتهمين .

وبمواجهتهم إعترفوا بالتعدى على المبلغ و أحد أقاربه يعمل سائق " القائم على النشر" مما أسفر عن إصابته ، إلا أنه لم يقم بتحرير محضر بالواقعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

السوشيال ميديا القاهرة خلافات عائلية قسم شرطة المطرية مشاجرة وزارة الداخلية

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