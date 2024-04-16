وزير الدفاع الإسرائيلي: الإيرانيون سيفشلون في ردعنا وأي عدو يحاربنا سيهزم

قال وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلية يوآف جالانت، مساء اليوم الثلاثاء، إن "الإيرانيين فشلوا في هجومهم وسيفشلون في ردع إسرائيل".

وأضاف جالانت خلال تقييم للوضع على الحدود الشمالية: سماء الشرق الأوسط مفتوحة لطائرات القوات الجوية وأي عدو يقاتل ضدنا سيهزم".

وزعم "الإيرانيون لن يتمكنوا من تطبيق معادلة ردع مختلفة ضد إسرائيل".

ووفقا لوسائل الإعلام فقد تحدث جالانت عن أهمية تسلسل العمليات العملياتية لطرد قوات حزب الله من المنطقة الحدودية.



وفي وقت سابق، علق رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن، عضو الكنيست الإسرائيلي يولي إدلشتين، على الهجوم الإيراني على إسرائيل وقال إن "إيران تدرك أنه ستكون هناك عواقب لأفعالها".

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع x، كتب إدلشتين: "على مدى عقود، كان نظام الإرهاب الإيراني يخطط لتدمير "الكيان الصهيوني" لن نسمح بحدوث ذلك، وكل من يحاول المس بإسرائيل سيدفع ثمنا مؤلما".

وأضاف: شنت إيران هجوما مفتوحا وهي تدرك أيضا أنه ستكون هناك عواقب لأفعالها. سترد دولة إسرائيل في الوقت المناسب، وبالطريقة الصحيحة، وبطريقة تجعل آيات الله يفكرون 20 مرة حتى قبل أن يفكروا في إسرائيل".