685 جنيها.. الصحة: زيادة سعر جلسات الغسيل الكلوي والتطبيق من أمس

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، زيادة قيمة جلسات الغسيل الكلوي بواقع 685 جنيها للجلسة الواحدة.

وجاء نص الخطاب الموجه من الوزارة إلى مديريات الصحة كالتالي:

«السيد الدكتور / مدير مديرية الشئون الصحية ( جميع المحافظات ) تحية طيبة ... وبعد …. بالإشارة إلى الاستفسارات الواردة من بعض الجهات بشأن آليات المحاسبة المالية لجلسة الغسيل الكلوي التي تم تعديلها للمستشفيات والمراكز الخاصة والجمعيات الاهلية اعتبارا من 15-4-2024 بمبلغ 685 جنيها. نتشرف بالإحاطة بما يلي :-

- تتم المحاسبة المالية على القرارات الصادرة والسارية على المستشفيات والمراكز الخاصة والجمعيات الاهلية اعتباراً من 1-4-2024 بقيمة الجلسة 685 جنيها ( غير شامل العلاج الدوني ( حتي انتهاء مبلغ القرار. يتم استصدار قرارات العلاج للمرضى على أقرب مستشفى حكومي لمحل الاقامة.

بالنسبة للمراكز والمستشفيات الخاصة والجمعيات الاهلية التي انضمت لمشروع الميكنة والجاري ضمها للمشروع سيتم مخاطبة كل مديرية على حدة بآليات خصم قيمة المستلزمات.

الجدير بالذكر أن الدولة المصرية تتحمل قيمة جلسات الغسيل الكلوي الغير قادرين عن طريق قرارات نفقة الدولة .

وزيادة النفقات الخاصة بسعر الجلسات تخص المحاسبة مابين الوزارة والجهات الأخري المتعاقدة معها من مراكز خيرية وخاصة .