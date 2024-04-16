صحة القليوبية: التوسع في العيادات المسائية وإحالة المتغيبين بطب أسرة بنها للتحقيق

أجري الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية جولةةمفاجئة لوحدة طب الأسرة بميت السباع التابعة لادارة بنها، فى إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بمنشات الرعاية الأولية.

وأكد وكيل الوزارة علي مدير ادارة التمريض بالتنسيق مع ادارة التدريب بتكثيف الدورات التدريبية الخاصة بأعمال الطوارئ ، وكيفية التعامل مع الصدمات التحسسية للأدوية قبل نهاية الشهر الجاري، وعمل تقييم للمتدربين قبل وبعد التدريب.

كما تفقد وكيل الوزارة وحدة طب الأسرة بشبلنجة ، وتم إحالة المتغيبين من الطاقم الطبي النوباتجي للتحقيق ، كما تأكد أيضا من توافر ادوية ومستلزمات الطوارئ.

كما وجه الجزار بضرورة التوسع في العيادات المسائية التخصصية للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ومن اجل الاستغلال الامثل للعنصر البشري بالوحدات الصحية ، بالاضافة الي تكليف مدير الادارة الصحية ببنها بالمتابعة المستمرة للانضباط الاداري داخل المنشات التابعة للادارة.