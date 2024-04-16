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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يناقش الإجراءات المتخذة للتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،اجتماعا مساء اليوم لمناقشة الإجراءات المتخذة للتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بمراكز ومدن المحافظة  وذلك بحضور المستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني للمحافظة ،اللواء محمد العناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ، الإدارة الهندسية ، الشئون القانونية .

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وأكد المحافظ خلل الاجتماع على  التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء  والتعامل الفوري معها في المهد وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع المتعدين والتشديد بعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لمنع كافة الممارسات غير القانونية من التعديات على ممتلكات الدولة والبناء المخالف.

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