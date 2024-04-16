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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

رامات 12 جيجابايت.. أوبو تفاجئ المستخدمين بقدرات OPPO K12

هاتف أوبو OPPO K12
هاتف أوبو OPPO K12

كشفت تسريبات أن شركة أوبو الصينية تستعد لإطلاق OPPO K12، والذي يعد تحفة قادمة للفئة المتوسطة بإمكانات مميزة للغاية، حيث يضم الهاتف قدرات ذاكرة عشوائية تصل لـ  12 جيجابايت رام. 

 

وبحسب موقع GizChina فإن هاتف أوبو OPPO K12 سيحصل على معالج قوي من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 7 Gen 3 حيث يقدم المعالج يقدم  أداءً سلسًا وفعالاً لمختلف المهام والتطبيقات.

 

وتتميز ذاكرة الوصول العشوائي الخاصة بهاتف هاتف أوبو OPPO K12 بأنها من نوع LPDDR4x مع ذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1، إلى جانب نظام التشغيل Android 14 وواجهة المستخدم للسوفت وير Color OS 14. 

وسيأتي هاتف أوبو OPPO K12 بشاشة من نوع AMOLED قياس 6.7 بوصة بدقة +FHD ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مما يوفر ألوانًا نابضة بالحياة ومرئيات سلسة. و

وسيقدم هاتف أوبو OPPO K12 كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل وكاميرا ثلاثية خلفية مع مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر ثالث بدقة 2 ميجابكسل. 

 

 

شركة اوبو Oppo K12 مواصفات OPPO K12 أوبو OPPO K12 مواصفات أوبو OPPO K12

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