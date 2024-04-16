بمشاركة 25 مستفيدا.. دورة تدريبية لتعلم الحرف اليدوية بكفر الشيخ| صور

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، فى تنظيم دورة تدريبية لتعلم حرفة تصنيع الكليم اليدوى تحت شعار "علمنى حرفة" بمشاركة 25 مستفيدًا بمركز شباب فوة، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب، ضمن الدورات التدريبية للحرف اليدوية التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أكد محافظ كفر الشيخ، أهمية دور هذه الورش في الحفاظ على التراث المصري وتعزيز مهارات الشباب، لافتًا أن الورش تهدف إلى تدريب الشباب على حرفة تصنيع الكليم اليدوي، والتي تعد من الحرف التراثية المشهورة في كفرالشيخ، وذلك لدعم الشباب وتمكينهم من مهارات جديدة تساعدهم على إيجاد فرص عمل وتشجيعهم علي الإنتاج وريادة الأعمال.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أن هدف الورشة التدريبية نشر ثقافة العمل الحر والتدريب علي الحرف اليدوية، وتوجيه الشباب لسوق العمل، وإتاحة الفرصة ليصبحوا رواد أعمال، وتزويدهم بالمهارات والأساليب والخبرات اللازمة لتمكينهم من أداء أعمالهم، وتسويق وعرض منتجاتهم بالطريقة الصحيحة ليتمكنوا من عمل مشروعات صغيرة.

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