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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

كولر يكشف سر فوز الزمالك.. هذه حقيقة رحيله.. وهكذا عاقب لاعبي الأهلي

كولر
كولر

تشهد أروقة نادي الأهلي حالة من الغضب والانزعاج بعد الهزيمة الموجعة أمام الزمالك في المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر للدوري المصري الممتاز. الخسارة بنتيجة 2-1 أمام الغريم التقليدي قد أثارت موجة من الانتقادات والاستياء داخل النادي الأحمر.
 

الأهلى الزمالك النادي الأحمر الخطيب الخسارة القاهرة

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