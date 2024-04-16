كولر يكشف سر فوز الزمالك.. هذه حقيقة رحيله.. وهكذا عاقب لاعبي الأهلي

تشهد أروقة نادي الأهلي حالة من الغضب والانزعاج بعد الهزيمة الموجعة أمام الزمالك في المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر للدوري المصري الممتاز. الخسارة بنتيجة 2-1 أمام الغريم التقليدي قد أثارت موجة من الانتقادات والاستياء داخل النادي الأحمر.
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تشهد أروقة نادي الأهلي حالة من الغضب والانزعاج بعد الهزيمة الموجعة أمام الزمالك في المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر للدوري المصري الممتاز. الخسارة بنتيجة 2-1 أمام الغريم التقليدي قد أثارت موجة من الانتقادات والاستياء داخل النادي الأحمر.