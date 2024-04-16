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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحلبي: الدول الغربية وأمريكا لديها التزام تجاه إسرائيل يفوق اتفاقيات الدفاع المشترك

الهجمات الإيرانية
الهجمات الإيرانية

قال اللواء طيار دكتور هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن المنطقة العربية أكبر الخاسرين من الضربات الإيرانية خاصة وأن هناك رغبة إسرائيلية في الانتقام.

وأضاف الحلبي في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc، أن المنطقة العربية أصبحت مسرح عمليات لقوى إقليمية غير عربية وحرب بالوكالة بين القوى العالمية وأغلق المجال الجوي لعدد من الدول العربية وأن له تأثير سلبي خطير على اقتصاديات وأمن الدول العربية.

وأشار إلى أن الدول الغربية وأمريكا لديها التزام تجاه إسرائيل يفوق اتفاقيات الدفاع المشترك، وأن منظومة الدفاع الإسرائيلي الأمريكي لديها نظام انذار مبكر يصد أي هجوم.

وأوضح أن إيران لم تستخدم أفضل أسلحتها بل استخدمت أقل أسلحتها والذي سمح بتفعيل منظومة الدفاع الإسرائيلية مبكرا وصدت ٩٩ في المائة من الصواريخ وأن الخسائر الإسرائيلية هامشية .

هشام الحلبى الضربات الايرانية المنطقة العربية ايران الدفاع الإسرائيلي

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