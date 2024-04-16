أبو طالب: حالة من عدم الانضباط على المستوى الدولي ولا توجد قواعد

قال الدكتور حسن أبو طالب، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن العالم يعيش مرحلة من السيولة، مشيرًا إلى أن هناك حالة من عدم الانضباط على المستوى الدولي، ولا توجد قواعد من الممكن أن تلزم أي طرف على المستوى الدولي.



وتابع "أبو طالب"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن الحروب الأخيرة شهدت سقوطًا أخلاقيًا للغرب، مضيفًا أن الحرب في أوكرانيا ستأخذ مسارًا طويلاً لحين الاستقرار على قواعد جديدة للنظام الدولي، وهذه التحليلات صادرة من باحثين مصريين وعرب منذ بدأ الحرب، ولكن الكثير لم يأخذ بهذه التحليلات بعين الاعتبار.



وأضاف أن مصلحة مصر والعالم العربي تقتضي عدم وجود طرف واحد يسيطر على العالم، لأن هذا يُضيق حركة مصر، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة من خلال الإتفاق مع الغرب وضعت مجموعة من القواعد متمثلة في الأمم المتحدة، ولكن الفترة الأخيرة شهدت كسرًا لهذه المنظومة من قبل الغرب نفسه.



وأشار إلى أن مجلس الأمن أصدر قرارًا بضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتحدثت الولايات المتحدة على أن هذا القرار غير ملزم، رغم أن كافة قرارات مجلس الأمن مُلزمة وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.