الوزراء: توقعات ارتفاع الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار خلال 2030.. فيديو

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل إجتماع رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، مع رؤساء وممثلي المجالس التصديرية.

قال "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إن الهدف من اجتماع اليوم هو الاستماع لمقترحات رؤساء المجالس التصديرية حول زيادة الصادرات الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الدولة استطاعت أن تتجاوز الضغوط المرتبطة بتوفير السيولة الدولارية، واستطاعت الإفراج عن الكثير من مستلزمات الإنتاج والقضاء على السوق الموازية للدولار، وهذا يُعد فرصة للعمل على زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج، مضيفًا أن الدولة مستعدة لتقديم كافة الحوافز لزيادة الصادرات المصرية.

ونوه إلى أن الصادرات المصرية تقدر بـ53 مليار دولار، وإذا زادت بنسبة18% فمن الممكن أن ترتفع الصادرات المصرية لـ145 مليار دولار خلال 2030.