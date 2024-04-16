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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عصام النجار: 5% نسبة ارتفاع الصادرات المصرية الفترة الأخيرة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي يجتمع بشكل دوري مع المصدريين للعمل على حل مشاكلهم، مشيرًا إلى أن هناك زيادة في الصادرات المصرية تقدر بـ5%، ومع استقرار سعر الدولار هناك توقعات لارتفاع الصادرات، مضيفًا أن هناك قطاعات ارتفعت بنسبة  تزيد عن 15%.


وأضاف "النجار"،  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن رئيس الوزراء طالب المصدرين بمقترحات لزيادة الصادرات المصرية، وحصر التحديات والعقبات التي تواجه المصدرين، للعمل على إزالة وتذليل هذه العقبات.


وأشار إلى أن رئيس الوزراء تحدث على أن زيادة الصادرات لم يحدث إلا من خلال تعميق الصادرات المصرية الناتجة من تقليل مستلزمات الإنتاج، مضيفًا أن هناك محاولة لربط مراكز البحوث الموجودة في الجامعات الأهلية مع الصناعات بهدف زيادة الصادرات المصرية، وتسهيل كافة الإجراءات أمام المصدرين. 

الصادرات عصام النجار الوزراء المصدريين توك شو

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