أبو رية: اختلفت مع محمد سامي في أداء مشهد وفاة "نعمة الأفوكاتو"

أكد الفنان كمال أبو ريه أنه اختلف مع المخرج محمد سامي أثناء تصوير مسلسل نعمة الفوكاتو، في أداء مشهد تأثره بوفاة ابنته نعمهة ، موضحاً أن سامي لايدخل في نقاشات وأنه يفعل ما يريده.

وأوضح أبو رية في مقابلة حصرية مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc، أن المشهد كان من أصعب المشاهد وأنه دخل في حالة معايشة غير طبيعية وأن المشهد كان أكبر من ذلك لكن سامي أصر أن يخرج المشهد بهذه الصورة لأنه يبحث عن المشهد الساخن.

وأضاف أبو رية أن محمد سامي كان لطيف جداً معه وأنه كان يتناقش معه بلطف ولكن أبوريه كان يريد أن يخرج المشهد في صورة انهيار تام للأب لكن في بعد ناقش مع المخرج استجاب لرأيه احتراما له.

وأشار ابو ريه الي أن شدة تقمصه أثناء تأديه بعد الأدوار يمثل عبء ضغط نفسي عليه بعض الوقت.