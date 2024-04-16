سمير فرج: منطقة الشرق الأوسط الأكثر سخونة فى العالم

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي يريد اجتياح غزة ويرغب في ابتزاز أمريكا وسط اعتراض دولي على هذه العملية.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن اسرائيل دمرت 80 % من البنية الأساسية فى قطاع غزة.

وأضاف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن منطقة الشرق الأوسط الأكثر سخونة فى العالم مقارنة بالتوترات الأخرى سواء في أوكرانيا أو تايوان.

ولفت إلى أن دول العالم ترفض مخططات نتنياهو لاجتياح رفح الفلسطينية ولكنه يصر على هذا بعدما فشل فى القضاء على حماس فى قطاع غزة وذلك في إطار سعيه إشعال صراعات من أجل البقاء فى السلطة.

وأكد أن الإدارة الأمريكية مختلفة مع نتنياهو فى أهداف الحرب على قطاع غزة، ولذا فإن البيت الأبيض لم يقم مأدبة للمسلمين لأنهم يدركون أنه لن يحضر أحد.

وواصل اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، حديثه موضحا أن بايدن سيفعل المستحيل للحصول على الدورة الثانية فى البيت الأبيض.