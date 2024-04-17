سيمون تكشف عن نصيحة والدها.. وسر عودتها للفن مرة أخرى

عبّرت الفنانة سيمون، عن سعادتها البالغة بدورها في شخصية “سماسم” في مسلسل صيد العقارب، مضيفة أن علاقتها بالفنانة غادة عبد الرازق قديمة منذ البدايات وتربطنا علاقة إنسانية.

وكشفت سيمون، خلال لقاء ببرنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON"، عن نصيحة والدها التي قدمها لها من بداية عملها في أول سنة غناء لها، قائلة :"ابويا قاللي نصيحة، وهي إتبعي إحساسك بمعنى أني لو محستش أني عاوزة أعمل حاجة مش لازم أسباب فأنا لو احساسي قاللي ماعملش حاجة أقول لا.. بغض النظر عن علاقتي القديمة بالفنانة غادة عبد الرازق لي الفخر أني عملت معها.



وعن تحمسها للدور في صيد العقارب، قالت سيمون، إن أول الأسباب أن غادة معانا وهي طول الوقت كانت بتقوللي هتيجي هنشتغل وأنا بحب اللي يحبني لدرجة الإصرار والعامل الثاني هو التركيبة كلها.