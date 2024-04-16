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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل تدخلت غادة عبد الرازق في تفاصيل صيد العقارب؟.. النجمة ترد

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، أن مسلسل صيد العقارب من أهم الأعمال الفنية بالنسبة لها في مشوارها الفني.

 ورداً على سؤال الاعلامية الحديدي، : لو عمل حسيتي أنه مش كويس هتكمليه لانك ملتزمة لكن الخروج منه نفسياً لعمل أخر يحقق نجاح أنتي متعودة عليه  بياخد وقت قد إيه ؟، قالت غادة عبد الرازق، أنه بيأخد مني وقت في تقييم ذلك بقول لنفسي الي حصل  السنة دي مش هكرره السنه الجايه حتى لو إضطريت اني أقعد.
وعن الأعمال التي لم تعجبها في مسيرتها الفنية، قالت غادة عبد الرازق، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة اون، أن هناك أعمال كتيرة بس مقدرش أحدها لانها مرتبطة بأشخاص أخرين ومش عاوزة اضايقهم بكلامي علشان مايضيقونيش بكلامهم.


وعن تجربة صيد العقارب، قالت غادة، ان :"من اول العمل شعرت انه سيكون نقلة كبيرة جداً و نجاح مسلسل صيد العقارب كسر نحس نجاحات كبيرة  عليا جداً نت عاوزة أتجاوزها وده الي كنت بتمناه  لان تجاوز سقف النجاحات المحقق  وتحقيق الافضل كان نحس ولازم أتخطاه بنجاح أكبر".


وعن أهم مأحبته في ورق العمل قالت : "لانه عمل إجتماعي يعود لزمن الجمهور لم يره لانه تعود في شهر رمضان في السنوات الاخيرة أن أول خمس حلقات  إما البطل يتقتل أو يدخل السجن بقوا عارفين أن اول خمس حلقات ضرب نار وفي النص حشو واخر خمس حلقات قمة علشان ناخد جوائز ولذلك أنا كنت مصرة السنة دجي أعمل مسلسل طبيعي شرعي زي الي كان بيتعمل زمان زي أرابيسك وليالي الحلمية، وهعمل قفلة الحلقات العادية، وهمشي زي مالكتاب مابيقول زي مادرسنا.

 
 

غادة عبد الرازق الإعلامية لميس الحديدي أعمال الفنية الفنانة غادة عبد الرازق برنامج كلمة أخيرة صيد العقارب شهر رمضان مسلسل صيد العقارب

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