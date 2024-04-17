بعد إقصائه برشلونة.. رسالة غامضة من «مبابي» تهدّد انتقاله لريال مدريد

بعث كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، برسالة جديدة تهدد مساعي ريال مدريد في ضمه، وذلك بعد مساهمته في إقصاء برشلونة من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء.

وقال “مبابي” في تصريحات لوسائل الإعلام عقب اللقاء "نعم أنا فخور لأنني باريسي، وفخور منذ اليوم الأول لي مع الفريق، وأحلم بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بقميص بي إس جي، وسنبذل كل ما في وسعنا للوصول للمباراة النهائية".

وسجل النجم الباريسي هدفين ليساهم في إسقاط برشلونة بمعقله بنتيجة 4-1، ليعوض الفريق الباريسي خسارته ذهابا بنتيجة 2-3 في ملعب حديقة الأمراء.

وينتهي تعاقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، وسط تكهنات عديدة بأنه بصدد الانتقال إلى ريال مدريد بصفقة انتقال حر.

ويلعب مبابي صاحب الـ 25 عاما بصفوف سان جيرمان منذ صيف 2017 عندما انضم من موناكو مقابل 180 مليون يورو.