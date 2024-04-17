فرنسا تستدعي سفيرتها لدى أذربيجان للتشاور

أعلنت فرنسا أنها استدعت سفيرتها لدى أذربيجان للتشاور، وذلك بسبب مواصلة باكو "في الأشهر الأخيرة اتخاذ إجراءات أحادية الطرف تلحق الضرر بالعلاقات بين البلدين.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها: " استقبل الرئيس إيمانويل ماكرون سفيرتنا بهذا الصدد، وأعرب عن أسفه لإجراءات أذربيجان وأمل أن يوضح الجانب الأذربيجاني نواياه".

وأضاف البيان "تجدد فرنسا دعمها لتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا باحترام القانون الدولي ووحدة أراضي البلدين، هذا التطبيع سيفيد كلا البلدين والمنطقة بأسرها".

وكانت العلاقات بين فرنسا وأذربيجان تدهورت منذ أشهر، إذ اتهم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف باريس بدعم أرمينيا في النزاع الإقليمي بين يريفان وباكو حول منطقة ناجورني قره باج