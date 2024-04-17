بعد الهزيمة أمام الزمالك .. موقف الأهلي من رحيل مارسيل كولر

كشف الإعلامي أمير هشام موقف إدارة الأهلي من مارسيل كولر بعد الهزيمة أمام الزمالك في الدوري الممتاز عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال أمير هشام عبر “بلس 90”: ثقة إدارة الأهلي في مارسيل كولر لم تهتز ومشروع النادي مستمر في طريق تجهيز فريق قوي للمشاركة في مونديال 2025.

وتابع هشام: "مصدر بالأهلي: كولر يلقي دعما كاملا وفكرة رحيله لم تناقش وتركيزنا فقط في مباراتي مازيمبي".

وانتهت أحداث لقاء القمة بين الزمالك والأهلي بفوز القلعة البيضاء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

