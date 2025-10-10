غلق صناديق الاقتراع وبدء الفرز بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء برئاسة الدكتور عمرو محمد علي، غلق صناديق الاقتراع أمام الناخبين في الساعة الخامسة كما سبق وحددت دون الحاجة إلى المد، بعكس ما رجح الدكتور أسامة عبد الحي النقيب العام من المد ساعة.

وشهدت اللجان العامة ولجان نقابة أطباء القاهرة الفرعية بدار الحكمة، إقبالا محدودا من قبل الناخبين على عملية التصويت لانتخاب نصف أعضاء مجلس النقابة العامة والبالغ عددهم 12 عضوا، إضافة إلى نصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية.

وصوت أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الأطباء من "مسددى الاشتراكات" في انتخابات التجديد النصفي؛ لانتخاب نصف أعضاء مجلس النقابة العامة والبالغ عددهم 12 عضوا، (نجح عضوان من بين 42 مرشحا في الفوز بالتزكية وحجز مقعدين بمجلس النقابة العامة)، إضافة إلى نصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية (حسم 28 مرشحا من بين 225 متنافسا فوق وتحت السن الفوز بالتزكية).

وتنافس في الانتخابات قائمتان رئيسيتان هما: قائمة ائتلاف أطباء مصر، وقائمة المستقبل، والتي (سيطرت على الانتخابات في الفترة الأخيرة مع غياب التيارات الإسلامية)، فيما توزعت المقاعد الـ 12 بين 3 مقاعد فوق سن 15 عاما، و3 مقاعد تحت سن 15 عاما، بالإضافة إلى 6 مقاعد للقطاعات الجغرافية المختلفة، إلى جانب نصف عدد أعضاء مجالس النقابات الفرعية في 27 محافظة.

وحسم الدكتور محمد فريد الأمين العام للنقابة العامة حاليا مقعد منطقة غرب الدلتا بالتزكية، بينما حسم الدكتور مصطفى هاشم عضو مجلس النقابة العامة حاليا مقعد منطقة جنوب الصعيد بالتزكية أيضا، وذلك لتقدم مرشح واحد فقط لكل من المقعدين، وبذلك انحصرت المنافسة الفعلية بين 40 مرشحا على 10 مقاعد متبقية، بمعدل أربعة متنافسين لكل مقعد.

وتركز التنافس الأكبر في مقاعد المستوى العام، فتنافس 19 مرشحا على ثلاثة مقاعد فوق سن 15 عاما، بينما تنافس 10 مرشحين على 3 مقاعد تحت سن 15 عاما، في حين أن السباق على المقاعد الجغرافية أقل من حيث عدد المتنافسين.

ومن بين 27 نقابة فرعية تشهد انتخابات لتجديد نصف أعضاء مجالسها ، حسمت 6 نقابات جميع مقاعدها دون (أي منافسة)، وذلك لتقدم عدد من المرشحين يساوى بالضبط عدد المقاعد المتاحة في كل منها، وهذه النقابات هي: مطروح والسويس والمنيا وشمال سيناء وجنوب سيناء والفيوم، بالإضافة إلى ذلك، حسمت المنافسة على المقاعد فوق سن 15 عاما بالتزكية في نقابتي سوهاج والوادي الجديد، بينما لا تزال المنافسة قائمة على المقاعد تحت سن 15 عاما في النقابتين.