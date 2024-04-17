رضا حجازي يشهد انطلاق النسخة الثالثة للمنتدى الدولي للتعليم الفني إديوتك إيجيبت

تنطلق بعد قليل فعاليات النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني "إديوتك إيجيبت" المنعقد تحت رعاية وزارة التعليم على مدار يومي الأربعاء والخميس ١٧ و١٨ أبريل ٢٠٢٤.

وتنعقد النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني "إديوتك إيجيبت" ، تحت شعار "اصنع مستقبلك".

ومن المقرر أن يحضر النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني "إديوتك إيجيبت" ، تحت شعار "اصنع مستقبلك" : الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من الوزراء، ولفيف من خبراء التعليم الفني والتدريب من مختلف دول العالم.

وتتضمن فعاليات النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني "إديوتك إيجيبت"، عددا من الجلسات يتم خلالها استعراض خطط مواكبة سياسات وبرامج الوزارات المعنية بتطوير التعليم الفني.

كما يناقش المشاركون في فعاليات النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني "إديوتك إيجيبت" ، تحت شعار "اصنع مستقبلك" ، تلبية المتطلبات والاحتياجات المحلية والدولية من العمالة الفنية المدربة ، ودور التعليم والتدريب التقني والمهني في إعداد الفنيين المؤهلين للتنمية المستدامة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وأيضا آليات تغيير الشكل النمطي عن التعليم الفني، والتعريف بفرص النجاح التي يتيحها للشباب ودور وزارة التربية والتعليم في إعادة صياغة الصورة الذهنية للتعليم والتدريب الفني والمهني في مصر.

ويقام على هامش النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني "إديوتك إيجيبت" ، تحت شعار "اصنع مستقبلك" معرض تشغيل وتوظيف بمشاركة العديد من الشركات الوطنية لمساعدة خريجي التعليم الفني التكنولوجي في تطوير مهارات التوظيف لديهم وإيجاد فرص عمل مميزة.