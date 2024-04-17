عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رضا حجازي يشهد انطلاق النسخة الثالثة للمنتدى الدولي للتعليم الفني إديوتك إيجيبت

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

تنطلق بعد قليل فعاليات النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني "إديوتك إيجيبت" المنعقد تحت رعاية وزارة التعليم على مدار يومي الأربعاء والخميس ١٧ و١٨ أبريل ٢٠٢٤.

وتنعقد النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني "إديوتك إيجيبت" ، تحت شعار "اصنع مستقبلك".

ومن المقرر أن يحضر النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني "إديوتك إيجيبت" ، تحت شعار "اصنع مستقبلك" : الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من الوزراء، ولفيف من خبراء التعليم الفني والتدريب من مختلف دول العالم.

 

وتتضمن فعاليات النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني "إديوتك إيجيبت"، عددا من الجلسات يتم خلالها استعراض خطط مواكبة سياسات وبرامج الوزارات المعنية بتطوير التعليم الفني.

 

 كما يناقش المشاركون في فعاليات النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني "إديوتك إيجيبت" ، تحت شعار "اصنع مستقبلك" ، تلبية المتطلبات والاحتياجات المحلية والدولية من العمالة الفنية المدربة ، ودور التعليم والتدريب التقني والمهني في إعداد الفنيين المؤهلين للتنمية المستدامة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وأيضا آليات تغيير الشكل النمطي عن التعليم الفني، والتعريف بفرص النجاح التي يتيحها للشباب ودور وزارة التربية والتعليم في إعادة صياغة الصورة الذهنية للتعليم والتدريب الفني والمهني في مصر.

 

ويقام على هامش النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني "إديوتك إيجيبت" ، تحت شعار "اصنع مستقبلك" معرض تشغيل وتوظيف بمشاركة العديد من الشركات الوطنية لمساعدة خريجي التعليم الفني التكنولوجي في تطوير مهارات التوظيف لديهم وإيجاد فرص عمل مميزة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة القمة.. لجنة الحكام ترد على شكوك هدف الزمالك الثاني.. ومفاجأة بشأن المسئول عن إخفاء الكرات

بعد قيام مدرسة بتدريس "مناهج غير أخلاقية".. قرار عاجل من التعليم الآن

33 كلمة قد تفهم خطأ في القرآن.. صحّح معلومات عن كتاب الله

لن نسمح بالتجاوز.. «المحامين» تصدر بيانا بشأن التعدي على أحد أعضائها أمام محكمة مصر الجديدة

عقب صاعقة القمة| نجم الأهلي يطلب الرحيل بعد هزيمة الزمالك.. وهذه حالة كهربا

ميدو يكشف عن لاعب لا يستحق التواجد في الأهلي| تفاصيل

بيلعبوا لنفسهم.. مهيب عبدالهادي: هذان اللاعبان مغضوب عليهما من كولر داخل الأهلي

ميدو يثير الجدل حول لاعب بالأهلي: الناشئون أفضل منه

ترشيحاتنا

وزير النقل: وصول 914 عربة سكة حديد جديدة من المجر حتى الآن

الخشت: جامعة القاهرة الأول مصريًا والثانية أفريقيًا في الآداب والعلوم الإنسانية

بصواريخ ومدفعية.. حزب الله يستهدف تجمعات جنود الاحتلال على الحدود مع لبنان

عقب صاعقة القمة| نجم الأهلي يطلب الرحيل بعد هزيمة الزمالك.. وهذه حالة كهربا

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024

تراجع تام عن موقفها.. إيطاليا تفتح النار على إسرائيل من أجل غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذروا الخروج إلا للضرورة.. ظاهرة جوية تؤثر على 5 فئات اليوم

يسافر الكونغو بطائرة خاصة.. هل يداوي الأهلي جراحه محليا بالفوز على مازيمبي أفريقيًا؟

قصة شعر مختلفة.. يسرا تصدم متابعيها بصور جديدة | شاهد

قرار حاسم من «التعليم»|اتهام مدرسة دولية بالترويج للمـ.ثـ.لـ.ية بين طلبة الابتدائي.. وهذه العقوبة القانونية

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ