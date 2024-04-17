الإعلام العبري يكشف عن وسيط عربي مفاجئ بين إسرائيل وإيران| تفاصيل

كشفت وسائل إعلام في إسرائيل، صباح اليوم الأربعاء، أن العراق منخرط أيضا في الجهود الرامية إلى منع اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط.

ووفقا لصحيفة “معاريف” العبرية، يتوسط رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني في نقل الرسائل بين واشنطن وإيران، ويحاول المساعدة في التوصل إلى تفاهمات لمنع توسع التصعيد في المنطقة.

وبحسب التقرير، التقى السوداني في الأيام الأخيرة بمسؤولين كبار في واشنطن، ونقل رسالة مفادها أن إيران غير مهتمة بتوسيع الصراع، وطلب من واشنطن ممارسة ضغوط إضافية على إسرائيل لدفعها إلى تبني موقف مماثل.

ضغط دولي على إسرائيل

ووفقا للصحيفة تواصل الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل لعدم تصعيد التوترات، وبحسب مصادر استخباراتية فإن الرد الإسرائيلي سيكون محدود النطاق.

وذكرت شبكة “سي إن إن” أمس أن هناك معلومات استخباراتية أميركية تشير إلى أن إسرائيل تعتقد أن عليها الرد بعمل ما، نظرا لحجم الهجوم الإيراني غير المسبوق، وأنها تميل إلى تنفيذ هجوم ضيق ومحدود.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن إسرائيل لم تقدم حتى الآن للولايات المتحدة تحديثا رسميا بشأن خططها المحتملة وموعد تنفيذها.

رسالة أمريكية إلى إسرائيل

وقال المسؤول في الإدارة: “نأمل أن يوجهوا لنا تحذيرا حتى نكون مستعدين لحماية شعبنا وأفراد قوات الأمن وأيضا من هم خارج المنطقة”.

وأضاف: “لكن ليس هناك ما يضمن أنهم سيقدمون لنا إشعارا مسبقا كافيا، وهم يعلمون أنه عندما يقدمون لنا تحديثا، من المتوقع أن نعرب مرة أخرى عن معارضتنا لأي شيء سيفعلونه”.

وقال المسؤول أيضا إنه إذا لم ترد إسرائيل، فإن الولايات المتحدة “على يقين من أن التصعيد سيتوقف وسيعود الوضع إلى الوضع الراهن "لكن أي تحرك آخر يفتح الآن سلسلة من السيناريوهات الأخرى، بعضها “مخيف للغاية”.