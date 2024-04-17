معادية للسامية.. النواب الأمريكي يدين عبارة "من النهر إلى البحر فلسطين ستتحرر"

وافق مجلس النواب الأميركي، اليوم الأربعاء، على قرار يدين استخدام عبارة "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر" باعتبارها معادية للسامية.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، فقد تمت الموافقة علي القرار بأغلبية 377 صوتًا مقابل 44 معارضًا، هو في الواقع قرار تصريحي فقط.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من 17 إجراء تشريعيا تم الترويج لها في مجلس النواب ردا على الهجوم الإيراني مساء السبت، بهدف تعزيز الدعم لإسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، أصبح شعار "من النهر إلى البحر" شعارا متكررا في التظاهرات المناصرة للقضية الفلسطينية حول العالم.