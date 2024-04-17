نهاية كييف اقتربت.. صحيفة أمريكية تكشف موعد انتهاء الحرب في أوكرانيا

أفادت صحيفة بوليتيكو نقلاً عن العديد من كبار الضباط، أن الجبهة التي كانت أوكرانيا تسيطر عليها طوال الأشهر القليلة الماضية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة قد تنهار هذا الصيف.

وبحسب الصحيفة، فإن خط المواجهة الأوكراني قد ينهار هذا الصيف بسبب الهجوم الروسي المفترض، حيث يفوق عدد القوات الروسية بشكل كبير القوات الأوكرانية.

وقالت المصادر، إن الوضع معقد بسبب عدم وجود أسلحة غربية، الأمر الذي يقوض معنويات الجنود الأوكرانيين.

وأضافت بوليتيكو، أن الضباط الأوكرانيين "يقبلون سراً أن المزيد من الخسائر الإقليمية أمر لا مفر منه هذا الصيف"، والسؤال هو مدى أهميته هذه الخسائر.

وفي وقت سابق، كتب القائد العام الأوكراني ألكسندر سيرسكي، على قناته على تطبيق تيليجرام، أن الوضع على الجبهة تصاعد بشكل خطير.

وفي 16 أبريل، وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على مشروع قانون بشأن تعزيز التعبئة، والذي من شأنه أن يسمح بالتجنيد الإجباري لمئات الآلاف من الأوكرانيين.