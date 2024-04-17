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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد أبو داود لـ«صدى البلد» عن الراحلة شيرين سيف النصر: فقدنا فنانة وإنسانة

صدى البلد

حرص الفنان محمد أبو داود على تأدية واجب العزاء في الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين.

وقال محمد أبو داود، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن الفنانة الراحلة كانت من الفنانات العظيمات، وقدمت الكثير من الأعمال التي تركت أثرًا طيبًا لدى مُعجبيها، مُعزيًا أسرتها وجميع معجبيها.

وأضاف: “ربنا يرحمها ويغفر لها و يسكنها فسيح جناته يا رب”.


وأقيمت مراسم العزاء للفنانة الراحلة شيرين سيف النصر أمس، الثلاثاء، في مسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب.

كان شقيقها شريف سيف النصر أعلن وفاتها في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، حيث كتب: "توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر، تمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، وتقتصر المراسم على ذلك بدون عزاء طبقا لوصيتها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ورحلت الفنانة شيرين سيف النصر يوم السبت الماضي عن عالمنا ودفنت في مقابر أسرتها في هدوء كما كانت تحب.

وكان آخر أعمالها في الدراما مسلسل "أصعب قرار"، من بطولة أحمد بدير، ورياض الخولي، وجميل الراتب، وعبير صبري، وأحمد خليل، وتامر هجرس، وطارق لطفي.

 

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