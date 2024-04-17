تعليق ناري من سيد عبدالحفيظ بشأن عودته للنادي الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك

خلال الساعات القليلة الماضية، انتشرت الكثير من الأنباء حول استغناء النادي الأهلي عن خالد بيبو مدير الكرة بسبب سلبية تعامله مع اللاعبين وعودة سيد عبدالحفيظ إلى منصبه بالنادي.

كولر كلمة السر

وتزايدت وتيرة الأنباء بعدما كشف الإعلامي أمير هشام عن طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني الحالي لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، بعودة سيد عبدالحفيظ لمنصب مدير الكرة بدلًا من خالد بيبو.

وأوضح (هشام) أن هذا الطلب لا يعني بالضرورة عودة سيد عبدالحفيظ لمنصبه بالنادي الأهلي لأنه قرارًا إداريًا أولًا وأخيرًا فضلًا عن موقف سيد عبدالحفيظ نفسه من العودة.

كما أشار (هشام) إلى استياء كولر من خالد بيبو حيث قال أن المدير الفني للنادي الأهلي طلب من بيبو توقيع عقوبة على اللاعب الجنوب أفريقي بيرسي تاوى مع مواجهته بأخطائه بعد رفضه نزول التدريبات، إلا أن مدير الكرة طبق اللائحة ولم يواجه اللاعب.

موقف سيد عبدالحفيظ

رد سيد عبدالحفيظ المدير السابق للكرة بالفريق الأول للنادي الأهلي على أنباء عودته للفريق الأحمر بعد خسارته أمام الزمالك في بطولة الدوري الممتاز.

وقال في تصريحات تليفزيونية أن المدح والذم يتساووا لدى كل من يعمل في المجال العام، مشيرًا إلى ضرورة تساوى المدح والذم داخليًا لدى العمال بالقطاع العام حيث بالتأكيد سيواجه الذم أو الانتقادات أثناء الهزيمة والمدح في حالة المكسب.

وأوضح أنه واجهة الكثير من الانتقادات أثناء عمله في النادي الأهلي مؤكدًا أن هذا أمرًا طبيعيًا لكن الأهم هو امتلاك رؤية مستقبلية يتم الاقتناع بها قائلًا "المهم أن يكون عند رؤية مستقبلية وتكون مقتنع باللي بتعمل وفاهمه".

كما علق (عبدالحفيظ) على وضع النادي الأهلي حاليًا حيث قال أنه لا يرى الأمور سوداء في الأهلي فالفريق فاز بالكأس والسوبر وبرونزية كأس العالم، كما أنه في حالة الفوز بالمباريات المؤجلة في الدوري سيتصدر الجدول.

مشيرًا إلى أن الفريق وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والنتائج كانت مقبولة، لكن هناك بعض الأمور التي تشكل جرسًا للإنذار للجهاز الفني بالنادي تأتي أولها استقبل النادي لأهداف في الدقائق الأخيرة من عمر المباريات، لكنه أكد أنه لا يزال هناك وقت لمعالجة الأخطاء.

كما نصح (عبدالحفيظ) النادي الأهلي بضرورة غلق صفحة مباراة نادي الزمالك والتركيز على مباراتي مازيمبي لأنه في طريقة لحدث تاريخي وهو الوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي.