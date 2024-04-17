عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس الضرائب: آليات جديدة لتبسيط اجراءات المحاسبة للممولين

رئيس مصلحة الضرائب
رئيس مصلحة الضرائب

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على فتح باب التواصل الدائم مع المنصات الإلكترونية ، والشركات غير المقيمة ، والتي ساهمت في وضع آلية تضمن لهم الانضمام بشكل مُبسط  للمنظومة الضريبية ؛ مما يجعل ممارسة الأنشطة لتلك المنصات أو الشركات فى  السوق المصري فى وضع قانونى سليم .

أشارت في تصريحات لها، إلي أنه تم إعداد ونشر دليل إرشادى للضريبة على القيمة المضافة للخدمات الرقمية والخدمات عن بُعد التي يقدمها غير المُقيمين ليس هذا فحسب ،بل أيضا وضع نظام مبسط ومتابعته إجرائيا ليُمكن كل من يتعامل معه ويحمل دفاتر أو سجلات أن يتعامل بسهولة خصوصا أثناء عملية تقديم الإقرار الضريبى .

الضرائب تطالب الممولين الملزمين بالمرحلة الخامسة إدراج شركاتهم في منظومة قبل 15 أبريل

الضرائب: مد موعد تقديم إقرارات الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين 3 أيام

 واستعرضت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " فى حديثها حول التجارة الإلكترونية بشكل عام الدور التوعوى الذى تقوم به المصلحة بصورة مستمرة من أجل تذليل أى عقبات قد تواجه مزاولى أنشطة التجارة الإلكترونية داخل جمهورية مصر العربية سواء من كان لهم مقرات داخلها أو خارجها وعلى رأسهم أصحاب المنصات ، والشركات غير المُقيمة، وذلك إيمانا من المصلحة بأهمية التجارة الالكترونية في الآونة الأخيرة، حيث أنها أتاحت الفرص للعديد من الأشخاص للعمل من منازلهم، وإتمام الكثير من المعاملات التجارية فى وقت زمنى قصير ، وفى أى ساعة فى اليوم، ومن أى مكان ، حيث أصبحت التجارة الإلكترونية تمثل عنصراً حيوياً في حجم التجارة الداخلية فى مصر ، ولذلك تم إنشاء وحدة التجارة الإلكترونية وهي وحدة متخصصة لأنشطة التجارة الإلكترونية، وصناعة المحتوي بكافة صوره(المرئي، المسموع والمقروء)، والتعليم الإلكتروني عن بُعد، وأنشطة التسويق الإلكتروني، Freelancing وأي أنشطة أخرى يتم مزاولتها عبر الإنترنت.

 وطالبت " رشا عبد العال  " الشركات والمنصات غير المُقيمة سرعة الالتزام بالتسجيل على منظومة الضرائب المصرية ، وذلك من خلال استيفاء نموذج التسجيل المٌبسط إلكترونيا خاصة بعد إصدار دليل إرشادي للضريبة علي القيمة المضافة للخدمات الرقمية والخدمات عن بُعد التي يقدمها الأشخاص غير المُقيمين، وذلك بقرار وزير المالية رقم 160 لسنة 2023 https://www.eta.gov.eg/ar/digital-services

 ومن الجدير بالذكر أنه فى حالة وجود أى استفسارات تخص نشاط التجارة الإلكترونية ، أو نشاط صناعة المحتوى على الإنترنت يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 ، أو التواصل عبر البريد الالكترونى التالي :
[email protected]

مصلحة الضرائب رشا عبد العال اخبار مصر مال واعمال المنظومة الضريبية ضرائب القيمة المضافة الفاتورة الالكترونية المحاسبة الضريبية Finance Real Estete التجارة الإلكترونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة القمة.. لجنة الحكام ترد على شكوك هدف الزمالك الثاني.. ومفاجأة بشأن المسئول عن إخفاء الكرات

3700 جنيه| قفزة جنونية في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

لن نسمح بالتجاوز.. «المحامين» تصدر بيانا بشأن التعدي على أحد أعضائها أمام محكمة مصر الجديدة

عقب صاعقة القمة| نجم الأهلي يطلب الرحيل بعد هزيمة الزمالك.. وهذه حالة كهربا

33 كلمة قد تفهم خطأ في القرآن.. صحّح معلومات عن كتاب الله

بيلعبوا لنفسهم.. مهيب عبدالهادي: هذان اللاعبان مغضوب عليهما من كولر داخل الأهلي

تراجعت بالأسواق .. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 17-4-2024

ميدو يكشف عن لاعب لا يستحق التواجد في الأهلي| تفاصيل

موضوعات متعلقة

الضرائب: إنهاء منازعات أى منشأة لا تتجاوز أعمالها 10 ملايين جنيه في يونيه

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم الأربعاء 17 - 4 - 2024

بعد قرار التموين الأخير| انخفاض أسعار الخبز في هذا الموعد.. وهذه عقوبات المحتكرين

بعد التوجيهات الرئاسية.. بشرى سارة من الحكومة لأصحاب المعاشات| تفاصيل

هبوط مستمر| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 17 إبريل 2024 بالبورصة والأسواق

صراع حاد بين أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي بسبب غزة.. وصحيفة أمريكية: لا يثقون ببعضهم البعض

وزيرا التعليم والعمل يتفقدان معرض مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمنتدى "إديوتك إيجيبت"


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تضرب مصر خلال ساعات.. الأرصاد توجه نصائح عاجلة للوقاية من رياح الخماسين

كيف يتحكم الشخص النرجسي في أدمغة الآخرين؟

احذروا الخروج إلا للضرورة.. ظاهرة جوية تؤثر على 5 فئات اليوم

يسافر الكونغو بطائرة خاصة.. هل يداوي الأهلي جراحه محليا بالفوز على مازيمبي أفريقيًا؟

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ