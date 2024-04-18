لو موبايلك سامسونج.. ميزة حصرية مش موجودة في iPhone

بعد أن قدمت سلسلة S24 ميزة الذكاء الاصطناعي Galaxy AI، قامت سامسونج بطرحها على أجهزة 2023 الرائدة، ما جعل ميزات الذكاء الاصطناعي تصل إلى حوالي 100 مليون مستخدم. ولكن هناك المزيد، فقد أكدت سامسونج الآن أنها ستقوم أيضًا بتحديث أجهزة 2022 الرائدة (الهواتف والأجهزة القابلة للطي والتابلت). إليكم القائمة:

ستصل ميزة Galaxy AI كجزء من تحديث One UI 6.1 لهذه الأجهزة وستتضمن القائمة الكاملة للميزات: البحث عن دائرة مع Google ومساعدة الدردشة والمترجم والترجمة الفورية ومساعدة الملاحظات ومساعدة النسخ ومساعدة التصفح والتحرير التوليدي واقتراح التحرير وورق الحائط الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي.

لو موبايلك سامسونج..ميزة حصرية في موبايلك مش موجودة في iPhone

تقول سامسونج أن طرح التحديث سيبدأ في أوائل مايو. تذكيرًا، ستكون ميزات Galaxy AI مجانية للاستخدام حتى نهاية عام 2025. لم يتضح بعد أي الميزات ستصبح مدفوعة أو كم ستكلف.

قبل أيام قليلة، نشر أحد المشرفين على منتدى مجتمع سامسونج في كوريا أن أجهزة 2022 ستحصل على ميزة Galaxy AI، وقد ثبت صحة ذلك. كما ادعى المشرف أيضًا أن بعض طرازات 2021 ستحصل على مجموعة محدودة من الميزات - ستتلقى سلسلة Galaxy S21 و Galaxy Z Flip3 و Z Fold3 ميزة البحث عن دائرة وإعادة الكتابة السحرية فقط. ومع ذلك، لم يتم تأكيد ذلك من خلال بيان صحفي رسمي صادر عن سامسونج.