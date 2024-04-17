حماس تتهم واشنطن بعرقلة صفقة الأسرى.. والدوحة: مفاوضات غزة «متعثرة»

نقلت قناة "إن بي سي نيوز" عن مصدر دبلوماسي عربي رفيع أن مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة "مجمدة تقريبا".

وقال مصدر قيادي بحركة حماس إن التراجع الأمريكي المستمر في طروحاته انحيازا لإسرائيل أدى لأزمة بالمفاوضات.

وأكد المصدر أن السلوك الأمريكي لن يفضي لإبرام صفقة تبادل، بل من شأنه زيادة التصعيد، ما يؤدي لسفك مزيد من الدماء.

وأضاف أن الحركة قدمت رؤية للصفقة مستندة لورقة الوسطاء بمن فيهم واشنطن بناءً على ورقة باريس الثانية، ومع رفض الاحتلال لتلك الورقة تراجعت عنها واشنطن وقدمت ورقة أخرى تتبنى الموقف الإسرائيلي كاملا.

في غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس الثلاثاء، أن المفاوضات بشأن التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى تمر ببعض التعثر، مؤكدا أن الجهود مستمرة للتغلب على ذلك ووضع حد لمعاناة الفلسطينيين في القطاع.