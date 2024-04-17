الاتحاد الأوروبي: الهجوم الإيراني على إسرائيل نقطة تحول لمواجهة مفتوحة بين الجانبين

قالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، إن الهجوم الإيراني على إسرائيل يشكل نقطة تحول نحو مواجهة مفتوحة بين البلدين، وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية ستقدم مقترحا لاستراتيجية دفاعية في غضون 3 أسابيع، وستفتح أيضا مكتبا للابتكار الدفاعي في أوكرانيا.

وأضافت في مؤتمر ميونيخ جنوب ألمانيا للأمن: "على أوروبا أن تعزز قاعدتها الصناعية.. أؤيد عن اقتناع حلف شمال الأطلسي، وفي الوقت نفسه يجب علينا أن نبني أوروبا قوية ومتعاونة".

وتابعت أنه يجب دمج أوكرانيا في برامج الدفاع الأوروبية لأن روسيا "تتفوق على أوكرانيا" بالجنود وتطلق أسلحة سريعة وقذرة مصنوعة في كوريا الشمالية وإيران.

وبخصوص المساعدات المالية، قالت فون دير لاين إن من مصلحة الولايات المتحدة تمرير مشروع قانون معطل حاليا في الكونجرس، لتقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا لأن هذا إجراء يرمز إلى وقوف الديمقراطيات في وجه النظم الاستبدادية.