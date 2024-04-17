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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبطال إفريقيا|«شوقي» يطمئن من السفير المصري بالكونغو على ترتيبات إقامة وانتقالات بعثة الأهلي

صدى البلد

حرص الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي رئيس بعثة الفريق الأول كرة القدم المتجهة إلى الكونغو، على إجرا ء اتصال هاتفي مع السفير هشام  المقود، سفير مصر في الكونغو؛ وذلك من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالإقامة والانتقالات وملاعب التدريب.


وأجرى رئيس البعثة أيضا اتصالا مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة والموجود في الكونغو؛ للتجهيز لاستقبال البعثة وترتيب كافة الأمور المتعلقة بوصول البعثة.


 ووصلت بعثة الأهلي منذ قليل إلى مطار القاهرة؛ استعدادا للسفر إلى الكونغو لمواجهة فريق مازيمبي المقرر لها السبت المقبل في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا. 


وكان الفريق قد خاض تدريباته ظهر اليوم الأربعاء على ملعب الترتان بفرع النادي بمدينة نصر، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.


وحرص الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر على إقامة المران الختامي على ملاعب الترتان للتعود على حساسية الملعب قبل السفر إلى الكونغو. 


 وعقد المدير الفني للفريق اجتماعا مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وذلك للحديث عن المرحلة المقبلة ثم خاض اللاعبون مرانا بدنيا متنوعا مع بداية فقرات المران الجماعي تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال.

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