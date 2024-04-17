إنريكي عن إقصاء برشلونة: لم يكن سهلا ولا أتمناه مرة أخرى

قضى لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان مشاعر مختلطة بعد التأهل لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب فريقه السابق برشلونة.

وقاد إنريكي سان جيرمان للفوز على برشلونة (4-1) في عقر داره، معوضًا خسارته ذهابًا في حديقة الأمراء (3-2).

صرح إنريكي عبر قناة "كانال بلس": "اللعب ضد أحد فرقي السابقة لم يكن سهلا، ويعني الكثير لي، لكنني محترف أقوم بعملي، وأتمنى ألا يحدث ذلك مرة أخرى، والآن علينا الاستعداد لقبل النهائي".

وأضاف: "أنا فخور للغاية بأداء الفريق في أول 12 دقيقة حتى استقبلنا الهدف، لأننا أظهرنا ما يمكن أن نقوم به في ملعب برشلونة، ولقد تأخرنا بهدف، لكن حافظنا على حالتنا الذهنية، وفعلنا كل شيء لنكون أفضل من برشلونة، وتغير كل شيء بعد البطاقة الحمراء، وأصبحت المهمة أكثر تعقيدا للمنافس، بينما أظهر فريقي الكثير من الرغبة والشخصية".

وحصل رونالد أراوخو مدافع برشلونة على بطاقة حمراء في الدقيقة 29 أثناء تقدم فريقه بهدف رافينيا، وذلك بعدما عرقل برادلي باركولا لاعب سان جيرمان على حدود منطقة الجزاء.

وانتقل لويس إنريكي للإشادة بكيليان مبابي نجم بي إس جي، قائلا "لقد كان قائدا من البداية للنهاية، وأنا سعيد بأداء جميع اللاعبين وأريد تسليط الضوء أيضا على فيتينا وعثمان ديمبلي".