تكريم الشماس مينا فهيم مرتل اللحن القبطي في افتتاح المتحف المصري الكبير

استقبل مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بقيادة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وبمشاركة الآباء المطارنة، الشماس مينا فهيم، مرتل اللحن القبطي في افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك بدار القديس إسطفانوس، بالمعادي.

تضمن الاستقبال تكريمًا خاصًا له، من أجل مسيرته الفنية، وإسهاماته في إحياء التراث القبطي، حيث قدم غبطة البطريرك هدية تذكارية إلى الشماس مينا فهيم، تقديرًا لدوره البارز، وصوته الذي لمع خلال احتفال افتتاح المتحف الكبير، حيث شكّل أداؤه للحن القبطي نقطة تحول في حياته.

الكنيسة الداعم الرئيسي لمسيرته

وخلال التكريم، قدّم الشماس مينا فهيم اللحن القبطي ذاته لأعضاء المجلس، في لحظة وُصفت بأنها مؤثرة، وتعبّر عن عمق الانتماء الفني، والروحي للتراث الكنسي.

وفي تصريح سريع عقب اللقاء، أعرب الشماس مينا عن سعادته الغامرة بهذا التكريم، مؤكّدًا امتنانه للكنيسة التي وصفها بأنها الداعم الرئيسي لمسيرته، موجّهًا شكره العميق لغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، على الثقة، والتقدير.